يخدم عددًا كبيرًا من القرى.. طريق السارة بالداير بني مالك يؤرق سالكيه بالحفر والتشققات

وقال الأهالي إن الطريق المؤدي إلى قرى آل سعيد قرى السارة وآل نخيف وآل زيدان وآل يحيى يشهد خطورة بالغة بسبب الحفريات والتشققات، مبينين أن أصبح الطريق الرئيس لعددٍ من تلك القرى بعد إغلاق أحد الطرق الفرعية هناك.