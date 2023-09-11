يخدم عددًا كبيرًا من القرى.. طريق السارة بالداير بني مالك يؤرق سالكيه بالحفر والتشققات

ناشد أهالي قرى بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية إنهاء معاناتهم مع طريق السارة الذي تكثر فيه التشققات والحفر ويؤرق سالكيه منذ سنوات.
وقال الأهالي إن الطريق المؤدي إلى قرى آل سعيد قرى السارة وآل نخيف وآل زيدان وآل يحيى يشهد خطورة بالغة بسبب الحفريات والتشققات، مبينين أن أصبح الطريق الرئيس لعددٍ من تلك القرى بعد إغلاق أحد الطرق الفرعية هناك.
ويمر بذلك الطريق عديد من قاصدي المنشآت التعليمية والحكومية الواقعة على امتداده، يوميًا وتتجدد معاناتهم.
ومن جهة أخرى، طلبت "سبق" من فرع الوزارة بمنطقة جازان تصريحًا حول عدم صيانة الطريق دون تجاوب منهم.