أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مخططات الشرائع والراشدية بالعاصمة المقدسة

شهدت العاصمة المقدسة، مساء اليوم الاثنين، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تركزت في شمال وشرق العاصمة المقدسة شملت مخططات الشرائع والراشدية .
وفي التفاصيل، وثقت "سبق" جانبًا من غزارة الأمطار والتي تسببت في تجمعات للمياه في عددٍ من المواقع والتي اعتاد أهالي بعض الأحياء استخدام طرق لتصريف المياه بفتح نقاط الصرف الصحي لسحب تجمعات المياه والتي أصبحت مع كل موجة أمطارًا تشكل عائقًا لوصولهم إلى منازلهم في مواقع معينة.
وباشرت أمانة العاصمة المقدسة بمعداتها وعمالتها سحب تجمعات المياه في الشوارع والطرق التي اعتادت تجمع مياه الأمطار عند هطولها.