أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مخططات الشرائع والراشدية بالعاصمة المقدسة

وفي التفاصيل، وثقت "سبق" جانبًا من غزارة الأمطار والتي تسببت في تجمعات للمياه في عددٍ من المواقع والتي اعتاد أهالي بعض الأحياء استخدام طرق لتصريف المياه بفتح نقاط الصرف الصحي لسحب تجمعات المياه والتي أصبحت مع كل موجة أمطارًا تشكل عائقًا لوصولهم إلى منازلهم في مواقع معينة.