محليات

"المدني" يدعو لتوخِّي الحيطة مع استمرارية فرص هطول الأمطار على مناطق المملكة

دعا للابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بالتعليمات المعلَنة
"المدني" يدعو لتوخِّي الحيطة مع استمرارية فرص هطول الأمطار على مناطق المملكة
واس
واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة، والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية، العقيد محمد الحمادي، لتوخّي الحيطة، والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني
المديرية العامة للدفاع المدني
الأمطار الرعدية
السيول

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