"المدني" يدعو لتوخِّي الحيطة مع استمرارية فرص هطول الأمطار على مناطق المملكة

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية، العقيد محمد الحمادي، لتوخّي الحيطة، والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.