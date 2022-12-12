مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصد جائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022

الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، حصدت العديد من الجوائز والاعتمادات الدولية والمحلية؛ أبرزها الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، وثلاث جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، من HIMSS، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.