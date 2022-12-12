مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصد جائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022

في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حصدت المجموعة جائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظّمه مجلس الضمان الصحي تحت شعار "لمنظومة رعاية صحية قائمة على الجودة" وتحت رعاية معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
حيث قام الدكتور شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي، بتسليم الجائزة للأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة.
وتُعنى هذه الجائزة بالمتميزين في قطاع الرعاية الصحية، وتشجعيهم، ورفع درجة المنافسة على تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية والتقنية المبتكرة؛ مما يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الجودة التي تنعكس على المرضى والمراجعين للحصول على رعاية صحية متطورة؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
حيث تم تقييم المنافسين وفقًا لإجراءات ومعايير محددة وواضحة، تخضع لفحص وتدقيق لجنة من الحكام المتميزين والخبراء؛ وذلك حرصًا على الدقة في ترشيح واختيار المتميزين والفائزين.
وقد أعرب الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف، عن اعتزازه وسعادته بالحصول على تلك الجائزة المرموقة، التي تعكس المستوى المتطور في الخدمات التي تقدّمها المجموعة للمرضى؛ مشددًا على أن المجموعة تحرص دومًا على تقديم نموذج ريادي لخدمات عالية الجودة في كافة مستشفياتها.
الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، حصدت العديد من الجوائز والاعتمادات الدولية والمحلية؛ أبرزها الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، وثلاث جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، من HIMSS، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.