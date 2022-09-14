"لأننا نحبها".. ورثنا الطاقة ونورّثها للمستقبل والأجيال القادمة "فيديو"

ولمملكتنا علينا حق؛ و"لأننا نحبها"، فيتعين على أجيال الوطن المساهمة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في خفض التزايد المتسارع في استهلاك الطاقة، وتحقيق الوفورات النفطية، وخفض التكاليف الناتجة عن هدر الطاقة، وتشجيع ورفع تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة، وأخيراً تقليل الانبعاثات الكربونية.