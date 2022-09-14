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"لأننا نحبها".. ورثنا الطاقة ونورّثها للمستقبل والأجيال القادمة "فيديو"
اختيار الأجهزة الكهربائية أو السيارات العالية الكفاءة يحافظ عليها
تعد الطاقة في المملكة ملكاً للجميع، وكما ورثها السابقون فيتعيّن على الجيل الحالي المحافظة عليها وتوريثها للجيل القادم وما يليه.
ويجب ترشيد الطاقة وضرورة اتباع سلوكيات التوفير، من خلال اختيار الأجهزة الكهربائية أو السيارات العالية الكفاءة.
ولمملكتنا علينا حق؛ و"لأننا نحبها"، فيتعين على أجيال الوطن المساهمة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في خفض التزايد المتسارع في استهلاك الطاقة، وتحقيق الوفورات النفطية، وخفض التكاليف الناتجة عن هدر الطاقة، وتشجيع ورفع تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة، وأخيراً تقليل الانبعاثات الكربونية.