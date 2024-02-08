المراعي تفوز بجائزة أفضل صفقة سندات للشركات

تأسست مجموعة GFC الإعلامية عام 2009 كمؤتمر مالي متخصص يركز على منطقة الشرق الأوسط، ومنصة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق السندات والصكوك من خلال التواصل مع المستثمرين والمصرفيين. وتشمل أسواقها أمريكا اللاتينية وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. أقامت جي سي إف ميديا العديد من احتفالات توزيع الجوائز لتكريم التميز في مناطق مختلفة، مثل جوائز أسواق رأس المال وجوائز التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جوائز السندات والقروض وأسواق رأس المال في أفريقيا، وجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط.