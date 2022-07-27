أمير مكة يبحث مع أمين جدة مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية

خصصت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية.
يأتي ذلك دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.
واستمع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، إلى شرح عن مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة؛ إثر استقباله أمين محافظة جدة صالح التركي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات المشروع.
وعملت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حيًا عشوائيًا، شملت الخطة في مرحلتها الأولى إزالة 32 حيًا، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حيًا.
ومنذ انطلاق أعمال الإزالة في شهر أكتوبر الماضي، وبتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية، نجحت اللجنة في إزالة 28 حيًا.
فيما تبقى أربعة أحياء فقط هي: المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي، والتي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر المقبل.
واستعرض الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية ومن أبرزها: تسكين ودفع الإيجار لـ13737 أسرة، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي.
فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة، شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.
أيضًا تم توظيف 213 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.
وبدأت هيئة عقارات الدولة الشهر الماضي في تسليم أصحاب العقارات العشوائية المُزالة الدفعة الأولى من التعويضات، التي بلغت مليار ريال، وسيكون الصرف لبقية المواطنين تباعًا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمالهم للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.
ومنها: صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم "آيبان" الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل، وصورة من هويته الوطنية.
إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء - الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى.
وترسل المستندات من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.
وتتولى أعمال التقييم لجان مستقلة، تضم ستة أعضاء من أربع جهات حكومية، تشمل وزارات: "الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية"، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافة إلى اثنين من المقيِّمين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.