أمير مكة يبحث مع أمين جدة مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية

ومنها: صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم "آيبان" الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل، وصورة من هويته الوطنية.