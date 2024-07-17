الدخول العام مجاني.. نادي سباقات الخيل للفروسية ينظم أسبوعه الثالث على كأس الورد الطائفي

وأوضح نادي سباقات الخيل للفروسية أن الدخول العام مجاني، وبإمكان الزوار الاستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، وفق أحكام وشروط النادي؛ مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، إضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي تشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العائلات، ومتاجر البيع متعددة النشاطات.