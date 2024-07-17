الدخول العام مجاني.. نادي سباقات الخيل للفروسية ينظم أسبوعه الثالث على كأس الورد الطائفي

ينظم نادي سباقات الخيل للفروسية على أرض ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، الحفلات الثلاث (7 - 8 - 9) في الأسبوع الثالث من موسم سباقات الطائف، ويتألف كل حفل من تسعة أشواط تتنوع فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة الموافق 18 و19 و20 يوليو 2024.
وينطلق أول أشواط يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا شوطًا مخصصًا للأفراس المبتدئة لعمر السنتين وعلى مسافة 1200 متر، يليه الشوط الثاني المخصص للإنتاج المحلي تكافؤ من 0 إلى 65 لعمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1200 متر، ويختتم بالشوط الأخير المخصص للأفراس الرابحة من 0 إلى 1 فوز لعمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1600 متر.
وفي سباقات يوم الجمعة تذهب القوة والإثارة لشوط كأس مهرجان الورد الطائفي في الشوط التاسع المخصص للإنتاج المحلي عمر ثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتذهب الترشيحات والمعطيات للجواد الكواكبي للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي، كما حل في سادس المراكز في مشاركته الأخيرة في كأس الملك عبدالعزيز للفئة الأولى محليًا.
ويدخل دائرة الترشيحات الجواد "محيي" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، والفرس "مستطاعة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال محمد الشريماء، ونستذكر الفرس "نافذة" الفائزة بهذا الكأس من العام الماضي بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال ايدي كاسترو.
وتنطلق سباقات يوم السبت عبر الشوط المخصص للأفراس المبتدئة أعمار السنتين على مسافة 1200 متر، يليه في الشوط الثاني شوط مخصص لمفتوح الدرجات لأعمار ثلاث سنوات على مسافة 1200 متر، تليها الأشواط من الثالث حتى الشوط السابع مخصصة للتكافؤ متنوعة المسافات، وفي الشوطين الأخيرين الثامن والتاسع خصصت للخيل العربية مفتوح الدرجات.
وأوضح نادي سباقات الخيل للفروسية أن الدخول العام مجاني، وبإمكان الزوار الاستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، وفق أحكام وشروط النادي؛ مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، إضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي تشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العائلات، ومتاجر البيع متعددة النشاطات.
وأشار إلى أن الجمهور سيتمكن من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواءً المجانية أو المميزة.