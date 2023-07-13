"أمانة الرياض" تنقذ قطة احتُجزت 10 أيام في أنبوب صرف بحي المنصورة
تدخلت فرقة إنقاذ تتبع لأمانة منطقة الرياض لإخراج قطة احتجزت في مجرى صرف صحي بأحد المنازل في حي المنصورة لمدة 10 أيام، وذلك بمشاركة بعض المتطوعين هناك.
وتفصيلًا: تلقّت غرفة العمليات "940"، بلاغًا يشير إلى وجود احتجاز "قطة" في أنبوب طويل يتبع لشبكة الصرف الصحي، وبدأت عملية الإنقاذ وتحرير القطة من الاحتجاز بمتابعة من الجمعية السعودية للرفق بالحيوان "رفق"، لأكثر من 240 ساعة متواصلة، حتى تم إنقاذها وتسليمها لشخص من الموجودين يرغب في التبني والتربية.
من جانبه بعث رئيسُ مجلس إدارة "رفق" الأميرة موضي بنت فهد آل سعود، خطابَ شكر لأمانة الرياض على مباشرة الموقع والمساهمة في تحرير القطة، وأيضًا وجّهت الشكر للمتطوّعة "آمال"؛ لدورها في الاستنجاد والمتابعة حتى النهاية.
ووجدت قصةُ احتجاز القطة طوال الأيام العشرة الماضية، تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثمّنين تدخل فرقة أمانة منطقة الرياض وسرعة الاستجابة بين 940 والفرقة الميدانية.