"أمانة الرياض" تنقذ قطة احتُجزت 10 أيام في أنبوب صرف بحي المنصورة

وتفصيلًا: تلقّت غرفة العمليات "940"، بلاغًا يشير إلى وجود احتجاز "قطة" في أنبوب طويل يتبع لشبكة الصرف الصحي، وبدأت عملية الإنقاذ وتحرير القطة من الاحتجاز بمتابعة من الجمعية السعودية للرفق بالحيوان "رفق"، لأكثر من 240 ساعة متواصلة، حتى تم إنقاذها وتسليمها لشخص من الموجودين يرغب في التبني والتربية.