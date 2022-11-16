وزير الصناعة: منتدى الرياض الاقتصادي معلم مهم وشريك حقيقي مع الأجهزة الحكومية

وقد شارك في مناقشة دراسة "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار"، عضوا مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، والدكتور محمد بن سعد آل زومة، إضافة إلى أستاذ القانون بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وشهدت جلسة الدراسة العديد من المداخلات التي أثرت المنتدى.