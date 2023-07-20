ينتمون إلى 30 جهة حكومية.. "سدايا" تدرّب أكثر من 100 مختص في البيانات المفتوحة

وسعت "سدايا" من خلال هذا البرنامج إلى رفع الوعي في هذا المجال من خلال مد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالبيانات المفتوحة وأنظمتها وسياساتها المطبقة، وتحديد القيمة المضافة منها ونشرها لتعم فائدتها، فضلاً عن تزويدهم بأهم طرق اتخاذ القرار المناسب في مجالات البحث والابتكار والمنتجات القائمة على البيانات، بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.