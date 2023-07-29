محليات
شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين
ضبطت بحوزتهم 3 أسلحة نارية وذخيرة حية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (5) مواطنين لترويجهم مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزتهم (3) أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.
وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.