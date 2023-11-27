"اقتصاد رقمي وعصر جديد".. 4 جلسات حوارية في انطلاقة "المنتدى السعودي للبيانات"

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج رفع جودة وإدارة البيانات الوطنية في "سدايا" المهندس مشعل بن عبدالله السرحان، أن البيانات شهدت في السنوات القليلة الماضية اهتماماً كبيراً في العالم نتيجة أهميتها التنموية وانعكاسها على ازدهار الاقتصادات الوطنية وتعزيز الشفافية، مشيراً أن "سدايا" عملت على تطوير 8 مبادئ رئيسة، منها البيانات كأصول وطنية وتم بناء الإطار الوطني لإدارة البيانات ليتكون من 14 مجالًا، هي (حوكمة البيانات، وجودة البيانات، والبيانات الوصفية ودليل البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسة، وإدارة المحتوى والوثائق، والنمذجة وهيكلة البيانات، وتخزين البيانات، وتكامل البيانات ومشاركتها، وذكاء الأعمال والتحليلات، وتحقيق القيمة من البيانات، والبيانات المفتوحة، وحرية المعلومات، وتصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية)، مشيراً إلى أنه تم تأسيس 202 مكتب لإدارة البيانات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.