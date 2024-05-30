بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقيتين لتمويل وتأمين الصادرات السعودية غير النفطية

وأكد أن اتفاقية التعاون مع مجموعة هاودن، ومجموعة أليانز، تأتي ضمن إطار التزام البنك في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتوفير أفضل الحلول التأمينية العالمية، والاستفادة منها في رفع كفاءة الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع عالمياً , مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى مواكبة الحراك المتسارع الناتج عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأثره تجاه تحقيق الإنجازات في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة وفق رؤية المملكة 2030.