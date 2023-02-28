لقاء افتراضي.. "فنون الطهي" تسرد علاقة الشعر العربي بالأطباق السعودية

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الأطباق السعودية وعلاقتها بالشعر، سواء من خلال توظيفها في القصائد أو ذكر مكوناتها أو مكانتها أو الحالات الشعورية المرتبطة بها بحسب مواقف وأحداث تخص مخيلة وحال الشاعر، ومن تلك الأطباق الحنيني، والقشد، وخبز المقشوش، والشوربة العلاوية، وخبز الملة، والمطازيز، والمخامير، والسمبوسة المظفرة، ومثلوثة التمر، والقهوة السعودية.