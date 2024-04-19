مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري " 3rd International Diabetes Conference " تحت شعار " كيفية التوافق بين المرض والعلاج" وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 25 إلى 27 ابريل 2024 م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي. ويشارك في المؤتمر "30" متحدثاُ من الأطباء العالميين المتخصصين في الغدد الصماء والسكري من خارج وداخل المملكة، ليقدموا من خلاله مايزيد عن "30" محاضرة وحلقات نقاشية وورشتي عمل ، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث والتوصيات العالمية الحديثه لعلاج مرض السكري ، مثل مضخات الأنسولين والتقنيات الحديثة لعلاج المرض، وحزمة من قضايا التخصص المختاره بعناية، بجانب التركيز على عقد الغدة الدرقية ، وكيفية أخذ العينات لها تحت إرشاد الأشعه الصوتيه، إضافة إلى التطرق لكافة أنواع السكري منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك القدم السكرية وسكري الحمل ومضاعفات المرض ، مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى، وسبل الإرتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لمرض السكري.
وقالت الدكتورة شادن الكتري استشارية الغدد الصماء والسكري ورئيسة اللجنة العلمية المنظمة، أن العمل جاري على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة ، لاسيما وأن المؤتمر يشهد في نسخته الثالثة نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة كبرى لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر.
وأضافت د.شادن أن المؤتمر سيشهد معرضاً مصاحباً ، يشارك فيه عدداً من كبريات الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في أجهزة وعلاجات مرض السكري.
وفي الختام دعت د.شادن الراغبين في المشاركة بالمؤتمر من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء والسكري وأطباء الزمالة وأطباء الباطنة وطب الأسره والكوادر الصحيه المعنيه بعلاج أمراض الغدد والسكري وهشاشة العظام إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.hmg.com/en/pages/cme/intl3rddiab.aspx?itemID=17 أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المستمر، للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية لمختلف التخصصات، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية، في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الطبية.