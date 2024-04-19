مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري

وفي الختام دعت د.شادن الراغبين في المشاركة بالمؤتمر من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء والسكري وأطباء الزمالة وأطباء الباطنة وطب الأسره والكوادر الصحيه المعنيه بعلاج أمراض الغدد والسكري وهشاشة العظام إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.hmg.com/en/pages/cme/intl3rddiab.aspx?itemID=17 أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.

الجدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المستمر، للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية لمختلف التخصصات، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية، في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الطبية.