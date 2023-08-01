ذراعان لأغسطس أولهما القيظ.. "الزعاق": هذان الشهران هما الأحرّ خلال السنة

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية يسمى أغسطس وهو أحد الشهور السبعة الذي يتكون من 31 يومًا.
وقال "الزعاق": إن شهري يوليو وأغسطس هما أحر شهور السنة على الإطلاق، وهما الشهران الوحيدان المتجاوران ويبلغ عدد أيامهما 31 يومًا.
وأضاف في فيديو نشره اليوم: في شهر أغسطس تنزل علينا جميع أنواع الفواكه الصيفية؛ ولهذا يسمى بالعراق وبلاد الشام "آب" التي تعني النبات والكلأ ومن أمثالهم "آب اللهاب".
ولفت إلى أن لشهر أغسطس ذراعين، أولهما جمرة القيظ "المرزم والسليبين"، ويكونان في نصف أغسطس الأول، والثاني هو القويضة ويكون في النصف الثاني من أغسطس، أما العشرة أيام الأخيرة منه فتكون فيها الحرارة شديدة نهارًا وتشهد برودة في آخر الليل.