ذراعان لأغسطس أولهما القيظ.. "الزعاق": هذان الشهران هما الأحرّ خلال السنة

ولفت إلى أن لشهر أغسطس ذراعين، أولهما جمرة القيظ "المرزم والسليبين"، ويكونان في نصف أغسطس الأول، والثاني هو القويضة ويكون في النصف الثاني من أغسطس، أما العشرة أيام الأخيرة منه فتكون فيها الحرارة شديدة نهارًا وتشهد برودة في آخر الليل.