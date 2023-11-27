في الأسبوع الماضي.. 5845458 مصلياً وزائراً يؤدون الصلوات في المسجد النبوي

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن 11826 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 59435 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12545 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3529 مستفيداً، كما قُدم 40373 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11826 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.