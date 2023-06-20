هيئة النقل: أكثر من 8 آلاف فحص رقابي بمكة والمدينة في أول أيام ذي الحجة

أجرت الفِرَق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الأول من ذي الحجة، أكثر من (8.5) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت أكثر من ألفي مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 91%.