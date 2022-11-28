وزير الخارجية يستعرض سبل دعم العلاقات الثنائية مع نائب رئيس الوزراء بجزر البهاما

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما إسحاق تشيستر كوبر، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.