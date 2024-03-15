رئيس جمعية "بناء": تبرع القيادة الرشيدة لمنصة "إحسان" يحفز الجميع على البذل

وبيّن أن ذلك يأتي امتداداً للنهج الكريم في دعم العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة من حرص على تنمية الإحسان والعمل الخيري وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة من القطاع الثالث وفق رؤية السعودية 2030 م.