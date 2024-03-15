رئيس جمعية "بناء": تبرع القيادة الرشيدة لمنصة "إحسان" يحفز الجميع على البذل

رفع الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبدالله بن راشد الخالدي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).
وفي التفاصيل، قال "الخالدي" إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بتبرعهما السخي يحفزان الجميع على البذل في الشهر الكريم من خلال منصة تتميز باستمرارية وموثوقية وشفافية عالية".
وأكد أن القيادة الرشيدة جسَّدت الجهود الخيِّرة لدعم الأُسر المستحقة عبر منصة إحسان، وهو امتداد لمسيرة العطاء والخير لمملكة الخير.
وقال "الخالدي" إن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان)، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها ودعمها المستمر لكل ما يُعزز العمل الخيري.
وبيّن أن ذلك يأتي امتداداً للنهج الكريم في دعم العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة من حرص على تنمية الإحسان والعمل الخيري وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة من القطاع الثالث وفق رؤية السعودية 2030 م.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما واهتمامها الكبير بالعمل الخيري.