جدة.. ضبط معمل مخالف لتحضير الحلويات بحي الحرازات ومصادرة وإتلاف 52 طنًّا

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الرقابية تَمَكّنت من رصد موقع بحي "الحرازات" جرى استغلاله من قِبَل عمالة مخالفة، وتحويله إلى معمل لإعداد وتخزين الحلويات باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، بالإضافة لتدني مستوى النظافة؛ حيث يجري إعداد الغذاء بطرق مخالفة لكل الاشتراطات الصحية وإعداد وتخزين المأكولات في بيئة صحية سيئة.