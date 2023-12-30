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فيديو.. "المدينة المنورة" تشهد مشروع "شبكة الدراجات الكهربائية" الأول من نوعه بالمملكة
"المحيميد": يتوج أعمال الأنسنة بعدد يفوق الـ500 دراجة لخدمة السكان والزوار
أوضح أديب المحيميد مدير الاستثمار البلدي بشركة المقر للتطوير والتنمية، أن مشروع الشركة لشبكة الدراجات الكهربائية بالمدينة المنورة يتوج أعمال الأنسنة بالمنطقة، بعدد يفوق الـ500 دراجة لخدمة السكان والزوار، بشكل صديق للبيئة وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف "المحيميد"، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من شبكة الدراجات الكهربائية بعدد 65 محطة ونقف الآن على أعتاب المرحلة الثانية.
ولفت في حديثه لقناة "الإخبارية" أن المجتمع يرغب الآن في تنوعٍ أكثر سلاسةً وسهولة في وسائل النقل، للتنقل في المدينة المنورة؛ مؤكدًا أن غرض المشروع ليس اقتصاديًّا فقط؛ بل تنموي أيضًا لخدمة المواطنين والزوار.
وأكد "المحيميد" أن الصدى المجتمعي للخدمة رائع جدًّا، والجميع متحمس لتوسعة الشبكة في كل المناطق للتسهيل عليهم في التنقلات الفردية من داخل المنطقة المركزية إلى خارجها.