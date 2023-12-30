فيديو.. "المدينة المنورة" تشهد مشروع "شبكة الدراجات الكهربائية" الأول من نوعه بالمملكة

ولفت في حديثه لقناة "الإخبارية" أن المجتمع يرغب الآن في تنوعٍ أكثر سلاسةً وسهولة في وسائل النقل، للتنقل في المدينة المنورة؛ مؤكدًا أن غرض المشروع ليس اقتصاديًّا فقط؛ بل تنموي أيضًا لخدمة المواطنين والزوار.