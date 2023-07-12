إطلاق منصة التعلم الرقمي “eduZ” للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف للاستشارات الدكتور أحمد بدر إلى أن المنصة تقدم باقة من البرامج التدريبية التي طورتها بالتعاون مع نخبة من الخبراء في مختلف المجالات على مستوى العالم بما في ذلك مارشال جولدسميث، المؤلف والمدرب الأمريكي المعروف في مجالات القيادة التنفيذية والإدارة، ومارتن ليندستروم، الكاتب والمؤثر الدنماركي المشهور، وبيتر فيسك، المؤلف الأميـركي لأكثر الكتب رواجاً في مجال إدارة الأعمال حول العالم، ومارك إسبوسبتو أستاذ علم الاقتصاد في كلية هولت الدولية للأعمال، والبروفيسور أندرو كاكابدسي المحاضر في جامعة كرينفيلد بالمملكة المتحدة، وغيرهم من الشخصيات العالمية الهامة والمعروفة في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.