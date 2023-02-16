المسؤول عن حراج مزاد الجوف: أعلى سوم لبعير 10 ملايين ريال

يواصل مهرجان ومزاد الإبل بالجوف نجاحه في البيع والشراء مع انطلاقته الرسمية أمس.
وكشف المسؤول عن حراج المزاد فواز الذيابي لـ"سبق" أن المزاد شَهِدَ مبيعات طيبة للإبل في جميع ألوانها، وتفاوتت الأسعار؛ حيث بلغ أعلى سوم لبعير "العازمي" 10 ملايين ريال؛ فيما بيعت أربعة من البكار بـ800 ألف ريال.
وقال "الذيابي": السوق يشهد إقبالًا كبيرًا، وتفاوتت الأسعار ما بين مليون إلى 30 ألف ريال، داخل الحراج، بخلاف ما يتم بيعه في "السيدة".
يُذكر أن المزاد يشهد توافد المهتمين في مجال الإبل بشكل كبير من داخل المملكة ومن دول الخليج، والتي ساعدت في تحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة.