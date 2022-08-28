بمناسبة بدء العام الدراسي.. السديس للمعلمين: ربُّوا الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال

واختتم الرئيس العام داعيًا المولى -عزّ وجلّ- أن يبارك جهودكم، ويسدّد أقوالكم وأعمالكم، ولا حرمكم الله ثواب بذلكم وعطائكم؛ فكمْ تعلمتْ الأجيال منكم منهجًا متميزًا وفكرًا نيّرا وإبداعًا متألقًا سيكون -بإذن الله- رصيدًا لهم في دنياهم وذخرًا لهم في أخراهم، والله وحده يتولى ثوابكم وجزاءكم؛ إنه سميعٌ قريبٌ مجيب.