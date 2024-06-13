بين أبكر شروق وأقصى نقطة بالقصيم.. "المسند": يطول النهار اليوم 15 ثانية!

وأضاف: "اليوم في القصيم تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالًا 63 درجة، كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالًا 297 درجة، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88 درجة، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة، وسيستمر حتى 28 يونيو، والله أعلم".