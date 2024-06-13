بين أبكر شروق وأقصى نقطة بالقصيم.. "المسند": يطول النهار اليوم 15 ثانية!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن النهار يطول اليوم بمقدار 15 ثانية على حساب الليل، وكل يوم يقل يأخذ النهار من حصة الليل ثانية واحدة تقريبًا حتى 21 من يونيو الجاري.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "في منتصف يونيو وفي العروض المعتدلة (درجة عرض 40) يقع أبكر شروق خلال العام في نصف الكرة الشمالي؛ بينما يقع أبكر غروب في نصف الكرة الجنوبي".
وأضاف: "اليوم في القصيم تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالًا 63 درجة، كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالًا 297 درجة، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88 درجة، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة، وسيستمر حتى 28 يونيو، والله أعلم".