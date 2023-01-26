مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي مضاعفات السمنة لشاب تجاوز وزنه الـ203 كجم

نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 18 عامًا من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ203 كجم. وقد تسببت مضاعفات تلك السمنة في إصابته بارتفاع معدل السكري التراكمي وضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى مشاكل في الحركة وآلام شديدة أسفل الظهر والساقين ومفاصل الركبتين؛ فضلًا عن عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والتعليمية.