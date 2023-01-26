مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي مضاعفات السمنة لشاب تجاوز وزنه الـ203 كجم

نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 18 عامًا من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ203 كجم. وقد تسببت مضاعفات تلك السمنة في إصابته بارتفاع معدل السكري التراكمي وضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى مشاكل في الحركة وآلام شديدة أسفل الظهر والساقين ومفاصل الركبتين؛ فضلًا عن عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والتعليمية.
ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المريض حاول العلاج مسبقًا عبر الالتزام ببرنامج للحمية والرياضة لإنقاص وزنه؛ لكن لم تتكلل تلك المحاولات بالنجاح أو تحقق الهدف والنتائج المطلوبة؛ مشيرًا إلى أن تأخر المريض في تلقي العلاج اللازم زاد من وزنه.
وقال الدكتور عبدالوهاب: عند وصول المريض لمركز علاج السمنة بالمستشفى تم تشكيل فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة المناظير والسمنة والقلب والصدرية، والتخدير والعلاج الطبيعي والسلوكي وأخصائيي التغذية، لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد، قبل البدء في تكميم المعدة.
وأضاف أن العملية استغرقت 45 دقيقة فقط، وتم فيها إجراء تكميم للمعدة بالمنظار، باستخدام آلات عالية التطور مخصصة لتلك الجراحات؛ وهو ما يميز عمليات السمنة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب من ناحية الأمان والجودة والفعالية، علاوة على وجود استشاريين وكوادر طبية عالية التأهيل والقدرات.
وفي الختام قال الدكتور عبدالوهاب الشهراني: تكللت العملية بالنجاح دون أية مضاعفات ولله الحمد، نُقِل بعدها المريض لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسّن كبير لحالته في الساعات الأولى، وغادر المستشفى بعد 24 ساعة فقط من العملية وهو بصحة ممتازة؛ مضيفًا أنه تم وضع برنامج غذائي خاص للوصول إلى الوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله تعالى.