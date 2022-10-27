أمانة الرياض ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال سبتمبر

وبلغت نسبة معالجة الشكاوى عامة في أمانة المنطقة 95.55% من إجمالي 2.046 بلاغًا، وجاءت اتحاد اتصالات "موبايلي" في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها الاتصالات المتكاملة 71.43%، ثم شركة ضوئيات للاتصالات 69.23% ووزارة النقل 55.86% وحلت شركة الاتصالات السعودية في ذيل القائمة بنسبة 17.65%.