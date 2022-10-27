أمانة الرياض ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال سبتمبر

أصدرت أمانة منطقة الرياض، مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر سبتمبر المنتهي؛ بهدف تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وتَضَمنت مؤشرات أداء شهر سبتمبر الماضي، مؤشر أداء أعمال الحفر بمدينة الرياض خلال الشهر، وتصدرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصدارًا للرخص بـ36.456 رخصة؛ فيما تذيلت القائمة شركة زين بـ21 رخصة فقط.
وبلغت رخص الحفر خلال سبتمبر 7.671 ألفًا؛ فيما كان إجمالي الرخص خلال العام 75.535 ألف رخصة في 2022.
وحول عدد المخالفات في شهر سبتمبر، تصدرت أمانة منطقة الرياض عدد المخالفات لكل متر طولي من أعمال الحفر بـ0.7.
وبلغت نسبة معالجة الشكاوى عامة في أمانة المنطقة 95.55% من إجمالي 2.046 بلاغًا، وجاءت اتحاد اتصالات "موبايلي" في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها الاتصالات المتكاملة 71.43%، ثم شركة ضوئيات للاتصالات 69.23% ووزارة النقل 55.86% وحلت شركة الاتصالات السعودية في ذيل القائمة بنسبة 17.65%.
وضمن قائمة أكثر الجهات مخالفة في جودة تنفيذ الحفر؛ جاءت المياه الوطنية في الصدارة بنسبة 0.02% وأقلها الأمانة 0.007.