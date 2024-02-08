"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع تدن في الرؤية

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطاراً خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة و خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.