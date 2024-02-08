"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع تدن في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم وعسير والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي وموقق وحائل والغزالة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة ورياحاً شديدة مع تدن في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطار متوسطة على الجموم والعاصمة المقدسة والكامل والعرضيات، وأمطار غزيرة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحناكية والمدينة المنورة وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع، وأمطاراً متوسطة على العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطاراً خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة و خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً غزيرة مع سيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.