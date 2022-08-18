التأمين على عقود العمالة المنزلية.. هل سيوقف سوقها السوداء؟
بإعلان وزارة الموارد البشرية أخيرًا أنها اقتربت من الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من خلال ربط شركات التأمين في منصة "مساند"، تكون على وشك وضع نقلة متقدمة في معالجة أبرز إشكاليات ملف العمالة المنزلية على وجه التحديد.
هذا الحراك من الوزارة منتظر منذ أمد بعيد عانى خلاله المتضررون بسبب حالات الهروب والامتناع والتغيب عن العمل خصوصًا في مواسم مثل شهر رمضان المبارك في ظل غياب تنظيمات حقيقية حيث تتمكن العمالة الهاربة من العمل لدى الغير خلال فترة هروبها ثم تتمكن أيضًا من مغادرة البلاد في نهاية المطاف في ظل ظروف وادعاءات كاذبة بعضها بالتواصل مع سفارات بلادها.
هل سيكون حلاً جذريًا؟
وعلى الرغم من أن تعبير الوزارة "اقتربت" يبدو ضبابيًا من الناحية الزمنية إلا أن القرارات المنتظرة سيكون من أبرز إيجابياتها -وفقًا للوزارة- أن التأمين سيضمن حقوق صاحب العمل والعامل لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
كما سيُسهم تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفـاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.
لائحة تنظيمية وواقع فوضوي
يُذكر أن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم قد نصت على أنه لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.
كما نصت على أن على عامل الخدمة المنزلية ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص. كما ألزمت صاحب العمل ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
إجراءات التبليغ:
اللائحة في المادة الثالثة عشرة ذكرت أنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي:
1- إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2- إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك.
3- تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
إحصائيات
ذكر تقرير إحصائي للمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام في تقريره لشهر إبريل 2022م أنه بلغ عدد تغيب العمالة المنزلية في شهر إبريل 2022 بـ 696 عاملة منزلية عن العمل، من إجمالي عدد العمالة المنزلية المتوفرة -حينها- لدى شركات المجلس التنسيقي البالغ 62،939 عاملة منزلية.
الاتجار بالبشر
وكجريمة يشدد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
من جهة أخرى أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخصوصًا العمالة المنزلية) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
المشكلة أكبر
هذا فيما يقول الكاتب أصيل الجعيد في مقال له إن:" المشكلة أكبر من هروب عاملة، هي مشكلة ذات أبعاد أمنية متعددة وما زالت الأنظمة تتعامل معها فقط على أنها مشكلة عمالة، الحلول ليست سهلة هذا صحيح، ولكنني أعتقد أن المشكلة ستتضاءل إن وضعت قوانين جادة لمكافحتها.
ويقترح الجعيد عددًا من الحلول مثل أن يوضع بند في العقد يقضي بعدم تسليم العاملة راتبًا عن فترة التجربة، بل يحتفظ به صاحب العمل، أو الوزارة.
قائمة سوداء
ويرى الجعيد في حال القبض على العاملة، التحقيق مع الأطراف كافة التي ساعدتها على الهروب أو شغلتها بعد هروبها وكذلك وضع قائمة سوداء تمنع بموجبها العاملة من العودة، هي وكل من ساعدها.
متمنيًا إعادة النظر في بعض الصياغات القانونية الواردة في لائحة العمالة المنزلية المتعلقة بغرامات مالية ضعيفة، كما أنه يجب ألا تعطي اللائحة خيارًا لمنفذ القانون، فوضع العامل المنزلي الهارب في اللائحة السوداء بعدم العودة للمملكة مباشرة، أمر مهم، كما أن الغرامة تعد بسيطة جدًا، وفي رأيي ينبغي أن تشكل نصف رواتب العامل على مدة عقده لتكون عقوبة رادعة، وعدم ترك أي عبارة قانونية "مفتوحة".