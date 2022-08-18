التأمين على عقود العمالة المنزلية.. هل سيوقف سوقها السوداء؟

متمنيًا إعادة النظر في بعض الصياغات القانونية الواردة في لائحة العمالة المنزلية المتعلقة بغرامات مالية ضعيفة، كما أنه يجب ألا تعطي اللائحة خيارًا لمنفذ القانون، فوضع العامل المنزلي الهارب في اللائحة السوداء بعدم العودة للمملكة مباشرة، أمر مهم، كما أن الغرامة تعد بسيطة جدًا، وفي رأيي ينبغي أن تشكل نصف رواتب العامل على مدة عقده لتكون عقوبة رادعة، وعدم ترك أي عبارة قانونية "مفتوحة".