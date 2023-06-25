وزير الإعلام يتفقَّد مقار وهيئات الوزارة وغرفة العمليات الإعلامية لموسم الحج

ووقف الوزير على مستوى الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية وقفة عرفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الاستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة، الذي يستضيف مئات الشخصيات خلال موسم الحج، ويربط المشاهد بالمراسلين الميدانيين، ويستعرض التقارير المصورة.