وزير الإعلام يتفقَّد مقار وهيئات الوزارة وغرفة العمليات الإعلامية لموسم الحج

تفقَّد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أمس الأحد غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1444هــ بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وزارة الإعلام، ويشارك فيها 50 جهازًا حكوميًّا، يعملون على مدار الساعة لتقديم التسهيلات للإعلاميين، الذين قَدِموا من جميع أنحاء العالم لتغطية موسم الحج.
واطلع وزير الإعلام على عرض موجز من فريق العمل عن الأدوار المقدمة؛ إذ تهدف الغرفة إلى إعداد الأخبار والبيانات والمواد الرقمية.
ووقف "الدوسري" على سير العمل في المركز الإعلامي الافتراضي (VPC)، الذي يضم أكثر من 1100 إعلامي محلي ودولي، ويوفر المنتجات الإعلامية الآنية المختلفة، من فيديوهات وصور ولقاءات ولقطات من جميع أنحاء المشاعر المقدسة.
وأتاح المركز منذ انطلاقته أكثر من 1500 مادة أمام الإعلاميين، وسيقوم كذلك بنقل المؤتمرات الصحفية المصاحبة بـ 5 لغات ابتداء من الغد، ولمدة 3 أيام متتالية.
وزار وزير الإعلام أثناء جولته غرفة العمليات الإعلامية التي أنشأتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويتم التنسيق والإشراف من خلالها على فِرق العمل الميدانية في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديمها الدعم لوكالات الأنباء الإسلامية والدولية.
وتعد الغرفة واحدة من أربعة مراكز إعلامية، أنشأتها الوكالة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات والعوالي).
واستمع الوزير إلى شرح حول العمل الذي تقدمة الوكالة بالتنسيق مع فِرقها الميدانية وشركائها الدوليين.
واختتم الوزير "الدوسري" زيارته لغرفة العمليات الإعلامية بالاجتماع مع ممثلي التواصل والإعلام في عدد من الأجهزة الحكومية المشاركة في الحج، وبحث معهم تطوير العمل الإعلامي المشترك.
وتفقّد الوزير مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي تقدم جميع الخدمات والتسهيلات لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين، ويستفيد من خدماتها عبر "منصة إعلام" أكثر من 1200 إعلامي حتى الآن.
ووقف الوزير على مستوى الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية وقفة عرفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الاستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة، الذي يستضيف مئات الشخصيات خلال موسم الحج، ويربط المشاهد بالمراسلين الميدانيين، ويستعرض التقارير المصورة.
بعد ذلك قام الوزير بزيارة لاستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون في جسر الجمرات، واستمع إلى شرح تفصيلي من المختصين عن التقنيات الحديثة المستخدمة من قِبل الهيئة، وآلية التغطية الإعلامية لمشعر منى وجسر الجمرات.
وانتقل بعد ذلك إلى المركز الإعلامي الذي هيأته "واس" بمشعر عرفات، واشتمل على التجهيزات الإعلامية اللازمة لتسهيل العمل الإعلامي للصحفيين المحليين والشركاء الدوليين كافة. ويعد المركز نقطة انطلاق التغطيات الإعلامية على أرض مشعر عرفات، ويمكن من خلاله لوسائل الإعلام المحلية والدولية كافة أداء رسالتها الإعلامية خلال موسم الحج.
وانتقل إلى مقر الوزارة في منى، ووقف على جاهزية مقر ضيوف الوزارة من الإعلاميين الدوليين، وتجول في المركز الإعلامي المعد للإعلاميين الدوليين في المقر، واجتمع بعدد من الإعلاميين أثناء تغطيتهم الميدانية، واطلع على نماذج من أعمالهم.
وفي ختام زيارته التفقدية وجّه وزير الإعلام شكره لجميع منسوبي الوزارة ومنظومتها المشاركين في تغطية حج هذا العام 1444هــ، مشددًا على أهمية بذل مزيد من الجهود لإبراز جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتيسير على حجاج بيت الله الحرام.