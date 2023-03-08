طوارئ سليمان الحبيب بالقصيم تنقذ سبعينياً توقف قلبه إثر جلطة حادة

وقال الدكتور عبدالعزيز المطيري رئيس قسم الطوارئ، إن المريض أُسعف إلى المستشفى وهو يعاني الضغط والسكر وآلاماً حادة بمنتصف الصدر مع تعرق يصاحبه غثيان شديد، ومباشرة تم أخذ علاماته الحيوية للتأكد من معدلي النبض والأكسجين، إضافة إلى عمل تخطيط القلب خلال أقل من "5" دقائق، وأظهرت النتائج إصابته بجلطة قلبية أدّت إلى إغلاق كلي للشريان التاجي الأيمن، الأمر الذي أدى إلى توقف قلبه، فتم إنعاشه بالصعقات الكهربائية والتعامل معه بالأدوية المسيلة للدم والمذيبة للجلطات، مع كامل الإجراءات الطبية الأخرى وفقاً للمعايير العالمية المعروفة في مثل هذه الحالات.