"واحات" يواصل عرض مشاريع "الإسلامية" التقنية والخدمية في موسم الحج

يواصل معرض "واحات" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في فندق الشيراتون بحي النسيم في العاصمة المقدسة، استعراض المشاريع التقنية التي وظفتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث يستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.