استشاري يوصي الحجاج مرضى الجهاز التنفسي بلبس الكمامة والبخاخات الوقائية

وأوصى رئيس قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب في جامعة جدة الدكتور معتصم محمد عمر جاوي، الحجاج بتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس وأخذ كامل الاحتياطات لتجنب التعرض إلى الغبار، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة في حال تعرض أحد الحجاج لأي من أعراض التهابات الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، والتوجه لمراكز الرعاية في حال عدم تحسن، أو زيادة في الأعراض، والإكثار من شرب السوائل للحفاظ على الصحة، ووضع الكمامة دائمًا للوقاية الشخصية من انتقال الأمراض وأيضًا لوقاية الآخرين، متمنيًا لضيوف الرحمن حجًا مقبولًا وسعيًا مشكورًا.