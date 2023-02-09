"الهيئة العامة للنقل" تصدر وثيقة الامتثال البحري لشركة البحر الأحمر للخدمات البحرية

وأوضحت الهيئة أن وثائق الامتثال البحري (DOC)، التي تُصدرها بعد إجراءات التدقيق التي يقوم بها فريق مختص من الهيئة على الشركات البحرية للتأكد من التزامها ومطابقتها لمعايير ومتطلبات اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن ومتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة (Code ISM)، تعد إحدى الوثائق الرسمية والمهمة للسفينة، حيث تأتي استجابةً للمتطلبات الدولية، ومعيارًا على التزام وامتثال السفينة لاشتراطات السلامة وممكنًا لها أثناء عمليات التشغيل والإبحار في الخطوط الملاحية الدولية.