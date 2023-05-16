750 مليون ريال سنويًّا.. مهتمون وخبراء: السماح بالدروس الخصوصية وتقنينها سيضرب السوق السوداء

وأردف: كلنا يعرف أن المقررات الدراسية الحديثة أصبحت تعتمد على المدرسة البنائية والتعلم النشط، وأن الفهم أصبح هو محور عملية التعلم، وأن عمليات التقويم الحديثة أصبحت تركز على التقويم المعتمد على الأداء الذي يجعل التقويم بنائيًّا يبدأ مع الطالب من بداية الفصل ويتوج بنهايته، ولهذا يجب التحذير من هذه الدروس التي لا تقدم إلا جرعات خادعة من التعليم يركز فيها على الحفظ، وقد لا يكون المعلم الخصوصي متخصصًا أو مطلعًا على بناء وحدات المقررات الحديثة وأهدافها.