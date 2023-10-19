بحوزته 9 طيور.. ضبط مخالف لنظام البيئة مارس الصيد دون ترخيص

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك غرامة (100) ألف ريال.