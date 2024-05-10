"العقار": 21,312 زيارة توعوية للمنشآت العقارية في جميع المناطق خلال الربع الأول لـ 2024م

ودعتْ الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة، بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن أيّ فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أيّ تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقار عملهم، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات المُوجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة: https://rega.gov.sa/.