"تعليم مكة" ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 388 ألف طالب وطالبة

ورحّب مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي نيابة عن الأسرة التعليمية، بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا الغالية من دعم وعناية واهتمام من القيادة الرشيدة.