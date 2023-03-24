شاهد.. محمية الفريح للنباتات البرية برفحاء.. وجهة سياحية ومقصد للزوّار

يتوافد العشرات من داخل محافظة رفحاء وخارجها، يوميًّا، إلى محمية الفريح الطبيعية للنباتات البرية؛ للاستمتاع بمناظر الأزهار الجميلة، وقضاء أوقات ماتعة بين أشجارها.
وتقع المحمية داخل مزرعة الفريح جنوبي محافظة رفحاء، وتحتوي على العديد من النباتات مثل الديدحان والأقحوان والخزامى والنفل والبابونج وأم قلاص، وغيرها الكثير من النباتات البرية الموجودة في صحاري الحدود الشمالية.
وأصبحت المحمية وجهةً سياحية ومقصدًا للزوار؛ إذ يتوافدون إليها من جميع مدن ومناطق المملكة، بالإضافة إلى الزوّار الآخرين الذين قدموا إليها من دول مجلس التعاون الخليجي خصيصًا.
وأوضح مسؤول المحمية صالح الفريح، لـ"سبق"، أن بداية الاستنبات كان قبل 5 سنوات من الآن، واحتاجت لجهد كبير ومتابعة مستمرة حتى كبرت وتكاثرت النباتات، وأصبحت أكبر محمية في منطقة الحدود الشمالية.
وأشار الفريح إلى أن المحمية مفتوحة بشكل مجاني للزوار؛ حيث يتوافدون إليها يوميًّا؛ للتنزه بين أشجارها، والتقاط الصور التذكارية بين الأزهار المتنوعة.