شاهد.. محمية الفريح للنباتات البرية برفحاء.. وجهة سياحية ومقصد للزوّار

يتوافد العشرات من داخل محافظة رفحاء وخارجها، يوميًّا، إلى محمية الفريح الطبيعية للنباتات البرية؛ للاستمتاع بمناظر الأزهار الجميلة، وقضاء أوقات ماتعة بين أشجارها.