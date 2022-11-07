"إنفاذ" يشرف على 7 مزادات علنية لبيع أكثر من 100 عقار

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر، وتبدأ المزادات بمزاد أطياف الرياض الإلكتروني لعرض 7 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد دانة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد الدانة الحضوري الذي يعرض 35 عقارًا بالمنطقة الشرقية، ومزاد بشائر حائل الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمدينة حائل، ومزاد الدانة الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بحفر الباطن، ومزاد جمان الذي يقام إلكترونيًّا وحضوريًّا لعرض 13 عقارًا تقع في الخبر بالمنطقة الشرقية، وأخيرًا مزاد درة حراء الإلكتروني لبيع عقار بمحافظة جدة.