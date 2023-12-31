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انخفاض للحرارة وبرد وسيول.. "الحصيني": "المطرية الـ6" مستمرة
هطولات متفاوتة من مكان لآخر.. خفيفة إلى شبه غزيرة وأجزاء من الرياض حاضرة
تَوقع الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الاثنين.
وأوضح أنه من المتوقع -بحسب النماذج العددية للطقس- أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد وسيول، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية؛ بما فيها الصمان، والقصيم، وأقصى الحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وشرق، وجنوب حائل.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "انخفاض تدريجي في الحرارة؛ إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".