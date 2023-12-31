انخفاض للحرارة وبرد وسيول.. "الحصيني": "المطرية الـ6" مستمرة

وأوضح أنه من المتوقع -بحسب النماذج العددية للطقس- أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد وسيول، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية؛ بما فيها الصمان، والقصيم، وأقصى الحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وشرق، وجنوب حائل.