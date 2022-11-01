نجوم "حتى لا يطير الدكان": نجاح مسرحيات "موسم الرياض" يسهم في تقديم المزيد من العروض

عبَّر نجوم مسرحية "حتى لا يطير الدكان" عن سعادتهم بالمشاركة في موسم الرياض 2022 بنسخته فوق الخيال، وذلك خلال مؤتمر صحفي، أُقيم اليوم بمناسبة انطلاق عروضهم المسرحية في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، مشيرين إلى أن نجاح مسرحيات موسم الرياض وجمهوره يسهم في تقديم المزيد من العروض، وأن العمل الحالي يحمل رسالة فنية.
ومن المقرر أن تنطلق المسرحية على مسرح محمد العلي في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" يوم الخميس المقبل 3 نوفمبر، وتستمر خمسة أيام، وذلك من الساعة الـ8:30 مساء حتى الساعة 11:00 مساء.
ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=630/ar_Hatta_La_Yateer_AlDukkan.
وأعرب نجم المسرحية بيومي فؤاد عن مدى شوقه لتجديد لقائه بالجمهور السعودي بعد مشاركته في الموسم السابق، مؤكدًا أن الأعمال التي قدمها كثيرة؛ وهو ما شكَّل اعتيادًا بالنسبة له، وأن الانتقال في التصوير بين الأعمال المسرحية والدرامية يضيف الكثير من الخبرات في شخصيته.
من جانبه، وجَّه النجم أكرم حسني شكره للقائمين على موسم الرياض 2022، وعبَّر عن اعتزازه بالمشاركة للمرة الثانية ضمن مسرحيات الموسم، مبينًا أن النجوم المشاركين بالعرض يملكون الخبرة الكافية على خشبة المسرح، ولاسيما بمشاركة بيومي فؤاد الذي سيسهم في صقل الخبرات وتعدُّد الأدوار.. مبينًا أن فكرة اسم المسرحية وقع الاختيار عليها لأنها شائعة ودارجة في المجتمع، موضحًا أن التحضيرات للمسرحية انطلقت فعليًّا منذ أشهر.
وعبَّرت الممثلة درة زروق عن فخرها بالمشاركة في المسرحية مع طاقم العمل؛ إذ تعد هذه المشاركة الأولى لها، مسترجعة ذكرياتها وقصة بداياتها بالمسرح في "تونس"، ومؤكدة أن نجاح مسرحيات موسم الرياض الماضية أسهم في رغبتها بالمشاركة في أول مسرحية كوميدية لها، وأن هذه التجربة ستصنع لها علامة فارقة في مسيرتها.
وتدور أحداث مسرحية "حتى لا يطير الدكان" حول قمر الدين الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، ويقع في حب زبدة التي يتنافس عليها الجميع، ويقف عائقًا بينهما الثري رجب طيوبة، وما إن يكتشف قمر الدين سر الدكان حتى تنقلب الأحداث رأسًا على عقب؛ ليخوض مغامرة محفوفة بالمخاطرة.
ويتميز #موسم_الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.. كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.