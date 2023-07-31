50 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، كالتالي: الأحساء 50 مئوية، وكل من الدمام والدهناء 49 مئوية، وحفر الباطن 48 درجة، والصمان والخرج 47 مئوية، وكل من مكة المكرّمة وبريدة والتنهات ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية.