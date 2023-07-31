50 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء 50 مئوية، فيما سجّلت الباحة أقل درجة حرارة 20 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، كالتالي: الأحساء 50 مئوية، وكل من الدمام والدهناء 49 مئوية، وحفر الباطن 48 درجة، والصمان والخرج 47 مئوية، وكل من مكة المكرّمة وبريدة والتنهات ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 20 مئوية، تليها أبها 21 درجة، والقريات وطريف 23 مئوية والطائف 24.
وسجّلت ينبع وجدة والوجه أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.