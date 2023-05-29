200 ألف م2 أرض خام بالرياض وبلكات تجارية.. "السعدون" تطرح مزادها "بسمة الشرق"

وتقرر طرح أرض خام 200 ألف متر مربع بشرق الرياض بالجنادرية، جوار إسكان بوابة الشرق بحي الجنادرية، وبلكات مراكز تجارية بحي الرمال ما بين طريق الدمام وطريق الأمير محمد بن سلمان بمواقع مميزة.