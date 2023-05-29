200 ألف م2 أرض خام بالرياض وبلكات تجارية.. "السعدون" تطرح مزادها "بسمة الشرق"

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "بسمة الشرق" الذي يحتوي على عقارات متنوّعة ومميّزة للمستثمرين والمطوّرين ورجال الأعمال.
وتقرر طرح أرض خام 200 ألف متر مربع بشرق الرياض بالجنادرية، جوار إسكان بوابة الشرق بحي الجنادرية، وبلكات مراكز تجارية بحي الرمال ما بين طريق الدمام وطريق الأمير محمد بن سلمان بمواقع مميزة.
ويحوي المزاد بلكاً تجارياً على شارع الصحابة بحي المونسية بمساحة 5325م2، وعقارات تجارية متنوّعة بحيي المهدية والنسيم؛ حيث يقام المزاد يوم الثلاثاء 17 ذو القعدة الموافق 6 / 6 / 2023 بقاعة المقصورة.
يُذكر أن "السعدون" تتميّز بمزاداتها المتنوّعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام.
ويمكن الاطلاع على كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي: https://drive.google.com/file ، أو الاستفسار هاتفياً عبر (920003852) ، و(0555259495).