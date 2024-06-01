المدينة المنورة.. إنقاذ حياة إفريقي تعرض إلى نزيف حاد نتيجة تمزق للشريان الأورطي للصدر

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني بسبب آلام شديدة في الصدر وارتفاع حرج في ضغط الدم، حيث نُقل للتنويم في العناية المركزة فورًا لإكمال الفحوص الطبية التي أظهرت وجود تمزق بالشريان الأورطي الصدري مع نزف في جدار الشريان والتجويف البلوري للصدر.