المدينة المنورة.. إنقاذ حياة إفريقي تعرض إلى نزيف حاد نتيجة تمزق للشريان الأورطي للصدر
أنقذت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، حياة حاج من جمهورية غينيا في العقد الرابع من العمر إثر تعرضه إلى تمزق بالشريان الأورطي الصدري مع نزف في جدار الشريان والتجويف البلوري للصدر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني بسبب آلام شديدة في الصدر وارتفاع حرج في ضغط الدم، حيث نُقل للتنويم في العناية المركزة فورًا لإكمال الفحوص الطبية التي أظهرت وجود تمزق بالشريان الأورطي الصدري مع نزف في جدار الشريان والتجويف البلوري للصدر.
وبين "التجمع" أن الفرق الطبية المكونة من عدة تخصصات طبية بدأت بإعداد خطة علاجية عاجلة ومكثفة، حيث أجرى فريق الأشعة التداخلية قسطرة تداخلية لوضع دعامة بمنطقة تمزق الشريان وإيقاف النزيف بمشاركة فريق جراحة الأوعية الدموية، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأضاف "التجمع" أنه تمت إعادة المريض للعناية المركزة لمتابعة الخطة العلاجية بإشراف فريق طبي وفني متكامل مجهز للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية الحرجة وعالية الخطورة، حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وغادر المستشفى استعدادًا لاستكمال مناسك الحج إن شاء الله.