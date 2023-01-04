12.311 مطية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق " بالصياهد، مشاركة 12.311 مطية في سباقات الهجن، شاركت بها 9 دول عربية وأجنبية.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية الدول المشاركة بـ"1454" مطية، تليها دولة قطر بـ"345" مطية، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ"200" مطية، وحلت عمان في المرتبة الرابعة بـ"56" مطية، تليها الكويت بـ"55" مطية، وفي المرتبة السادسة جاءت البحرين بالمشاركة بـ3 مطايا، فيما شاركت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسودان وسويسرا بمطية واحدة لكل دولة.
وشهدت أشواط مسابقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز دخول 4571 مطية في أشواط الحقائق، و3490 مطية في أشواط اللقايا، فيما شارك في أشواط الجذاع 2054 مطية، وفي أشواط الثنايا 1101 مطية، أما أشواط الحيل فقد شهدت دخول 553 مطية، مقابل 542 مطية في أشواط الرموز.