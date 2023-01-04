12.311 مطية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

وشهدت أشواط مسابقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز دخول 4571 مطية في أشواط الحقائق، و3490 مطية في أشواط اللقايا، فيما شارك في أشواط الجذاع 2054 مطية، وفي أشواط الثنايا 1101 مطية، أما أشواط الحيل فقد شهدت دخول 553 مطية، مقابل 542 مطية في أشواط الرموز.