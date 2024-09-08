"مسؤولية مشتركة"... حملة توعوية لرفع الوعي بترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي

يشار الى أن المركز يعمل على وضع خطة سنوية للبرامج التوعوية، ويقوم بتزويد الجهات الحكومية بها، وتنظيم ورش عمل تعريفية مع ممثلي الجهات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بإعداد تقارير دورية ونصف سنوية لعرض جهود الجهات في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منشآتها، مما يعزز ويدعم الجهود المبذولة في هذا المجال.