"مسؤولية مشتركة"... حملة توعوية لرفع الوعي بترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي

بدأت اليوم الحملة التوعوية "كفاءة الطاقة.. مسؤولية مشتركة"، التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وتستمر الحملة على مدى خمسة أيام وتهدف إلى تعزيز الوعي بين منسوبي هذه الجهات بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات وسلوكيات فعّالة في هذا المجال.
وتسعى الحملة إلى تحقيق أهدافها من خلال تنظيم ورش عمل توعوية وتقديم مواد توعوية متنوعة، بما في ذلك فيديوهات وتصاميم، تشارك مع الجهات الحكومية لتحفيز الموظفين على تبني سلوكيات ترشيد الطاقة والحد من الاستهلاك الزائد في أماكن العمل.
يشار الى أن المركز يعمل على وضع خطة سنوية للبرامج التوعوية، ويقوم بتزويد الجهات الحكومية بها، وتنظيم ورش عمل تعريفية مع ممثلي الجهات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بإعداد تقارير دورية ونصف سنوية لعرض جهود الجهات في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منشآتها، مما يعزز ويدعم الجهود المبذولة في هذا المجال.