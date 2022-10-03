بإجماع دولي.. المملكة تحتفظ بمقعدها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة لوائح الراديو

بإجماع دولي فازت المملكة العربية السعودية، في انتخابات الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، التي أجريت خلال الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد حالياً في العاصمة الرومانية "بوخارست"، حيث تم الاقتراع لانتخاب 48 دولة من أعضاء الاتحاد من أصل 193 دولة لتكون ضمن عضوية مجلس الاتحاد للأربع سنوات القادمة، وبذلك تمكّنت المملكة من الاحتفاظ بعضويتها في المجلس والمستمرة منذ العام 1965م، ولأكثر من 50 عاماً على التوالي.